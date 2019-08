Dix ans, ça se fête à Vegas

Grâce à une diffusion dans 130 pays, les producteurs de l’émission LOL :-) reçoivent régulièrement des invitations à aller tourner partout dans le monde. Pour souligner le 10e anniversaire de la série, leur choix s’est arrêté sur la ville festive et colorée qu’est Las Vegas.

Après avoir tourné à Cuba, en Suisse et au Mexique, entre autres, dix jours de tournage sont prévus dans la ville du vice en septembre pour marquer les dix ans d’existence de l’émission à sketches, qui rallie encore en moyenne un million de téléspectateurs.

« Plusieurs pays nous invitent à aller tourner, parce qu’ils reconnaissent l’impact économique et touristique potentiel, explique le coproducteur Sylvain Parent-Bédard, de l’Agence ComediHa!. On a fait du repérage en Italie, aux îles Canaries, mais pour le côté pratique, avec les délais qu’on avait, on a choisi Las Vegas. »

Dans le Grand Canyon

Toutefois, impossible pour eux de se servir du décor flamboyant et démesuré de la fameuse Strip, puisque la ville y interdit les tournages. Il n’y aura pas non plus de tournages dans les casinos.

Les comédiens tourneront des situations au Caesars Palace, ainsi que dans des restaurants et des suites d’hôtels.

Ils s’installeront également dans le décor panoramique du Grand Canyon, pour reproduire une diligence des années 1800 et un univers de randonneurs, entre autres.

Pour concrétiser ce tournage à Las Vegas, l’équipe de LOL :-) est aidée sur place par Aldo Giampaolo, qui travaillait avec Céline Dion.