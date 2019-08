Dylan Larkin, prochain capitaine des Red Wings?

La situation n’empêche pas l’attaquant Dylan Larkin de dormir le soir, mais il serait bien heureux qu’on lui attribue le titre de capitaine des Red Wings de Detroit avant le début de la prochaine saison.

«Je me sens prêt pour ça, je pense que c’est quelque chose sur laquelle je n’ai pas à me concentrer, je ne perdrai pas le sommeil pour ça, c’est quelque chose que je ne contrôle pas, a formulé l’Américain, lorsque questionné à ce sujet par le réseau TSN. J’essaie simplement de rester moi-même et de jouer le sport que j’aime avec le plus de passion possible.»

Les Red Wings n’avaient aucun capitaine, la saison dernière, puisque le Suédois Henrik Zetterberg avait annoncé sa retraite au mois de septembre 2018. La formation de Detroit avait ensuite choisi de miser sur quatre assistants, soit Niklas Kronwall, Justin Abdelkader, Dylan Larkin et Frans Nielsen.

Âgé de 23 ans, Larkin a mené son équipe en totalisant 73 points, dont 32 buts, en 76 matchs lors de la récente campagne.

«Si c’est quelque chose qui arrive, ça arrive, a ajouté Larkin, à propos du titre de capitaine. Si ça n’arrive pas, je vais encore jouer pour les Red Wings en essayant de faire de mon mieux.»

Avant Zetterberg, Nicklas Lidstrom, de 2006 à 2012, et Steve Yzerman, de 1986 à 2006, ont été les précédents capitaines des Wings.