LANGLOIS, Ginette

(née Lefebvre)



À Saint-Eustache, le 2 août 2019, à l'âge de 60 ans, est décédée Mme Ginette Lefebvre, épouse de M. Jean Langlois.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Éric et Roxane et leurs conjoints(es), son frère Michel Lefebvre, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 11 août de 14h à 17h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE (450) 473-59345Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Recherche sur le cancer.