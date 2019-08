PELLETIER, Rita



À Mascouche, le 12 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée paisiblement Rita Pelletier, allant ainsi rejoindre son époux bien-aimé, Robert Brousseau.Elle laisse dans le deuil sa soeur Jeannine, sa belle-soeur et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le mercredi 14 août 2019 à 11h15 en l'église Saint-Henri de Mascouche, 3000 Chemin Ste-Marie, Mascouche. La famille y recevra les condoléances le jour même dès 10 heures.Les personnes qui le désirent peuvent faire un don, en sa mémoire, à la Fondation des maladies du coeur.La famille tient à remercier le personnel de Villa de la Châtelaine pour l'attention et le respect qu'ils lui ont apportés.