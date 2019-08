Édith Butler faite Chevalier des Arts et des Lettres en France

La chanteuse Édith Butler sera nommée au grade de Chevalier des Arts et des Lettres de la République française.

La distinction honorifique lui sera formellement remise par le Consul Général de France à Moncton, M. Johan Schitterer, le lundi 19 août 2019, lors d’une cérémonie au Consulat Général de France à Moncton.

«Par cette nomination au grade de Chevalier des Arts et des Lettres, le Gouvernement français entend rendre hommage à Mme Butler pour sa carrière artistique remarquable et son engagement sans faille pour le rayonnement des francophonies au Canada et à l'international», peut-on lire dans un communiqué émis mercredi.

Originaire de Paquetville, au Nouveau-Brunswick, Édith Butler, depuis 1964, s’est imposée comme une icône incontournable de l’identité acadienne et de la variété francophone, au Canada et à l’échelle internationale. En France, elle s’est produite dans des salles prestigieuses comme le Théâtre de la Ville et l’Olympia de Paris. Son album «Je m’appelle Édith» lui a valu le Prix de l’Académie Charles Cros. Toujours active sur disque et sur scène, elle a enregistré plus de deux cent cinquante chansons au cours de sa carrière.

Conféré annuellement par le Ministre de la Culture de la République française, l’Ordre des Arts et des Lettres récompense des personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde.