Eugenie Bouchard espère avoir inspiré quelques jeunes

Malgré sa défaite subie mardi contre sa compatriote canadienne Bianca Andreescu à la Coupe Rogers, à Toronto, la Québécoise Eugenie Bouchard faisait contre mauvaise fortune, bon cœur au terme de la rencontre.

«L’émotion que je ressens, c’est d’être fière de moi-même, a-t-elle indiqué, en entrevue avec le réseau TVA Sports. C’était une bonne bataille.

AFP

«On voulait performer pour la foule ici et je pense que c’était très bon pour le tennis canadien, a ajouté Bouchard. C’était un match entre la meilleure joueuse canadienne et moi, qui étais la meilleure Canadienne et qui suis deuxième maintenant. C’était excitant et j’espère qu’on a inspiré quelques jeunes.»

AFP

Andreescu, 27e au monde, a remporté le duel en trois manches de 4-6, 6-1 et 6-4 face à Bouchard, qui occupe le 112e rang du classement de la WTA.