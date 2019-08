QUERRY, Sylvain



À Montréal, le dimanche 4 août, est décédé Sylvain Querry, époux de Danièle Bouchard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils Steve et Maxime, sa mère Lise Chênevert, ses deux frères Michel et André, ses nièces Sandra et Annie, le fils de Sandra, Édouard, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe:le dimanche 11 août de 13h à 17h.Un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.