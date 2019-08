DUCHESNE, Corinne



De Blainville, le 22 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Corinne Duchesne épouse de feu M. Jean-Paul Dubé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda (Carl), Diane (Jean) et Sylvain (Nathalie), ses petits-enfants Marie-Jeanne, Pascale, Justine, Juliane, Sara, Émilie et Maxime, ses arrière-petits-enfants Zack, Emy, Nathan et Aryel, ses soeurs Monique et Graziella, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418 BOUL. LABELLEROSEMÈRELe dimanche 11 août de 13h à 17h. Un hommage lui sera rendu ce jour même au salon à 16h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.