«I Need Your Love»: voici en primeur le nouveau vidéoclip de Ian Kelly

MONTRÉAL | Ian Kelly dévoile aujourd’hui le vidéoclip de sa nouvelle chanson I Need Your Love, premier extrait de son sixième album, qui paraîtra le 23 août prochain, Long Story Short.

L’Agence QMI a mis la main en primeur sur la vidéo, mise en images par le réalisateur Martin Girard. Le danseur Maxime C. Galipeau y exprime en mouvements toute la vulnérabilité des paroles de I Need Your Love, dans un jeu de contrastes en noir et blanc, mais néanmoins lumineux.

Ian Kelly a expliqué avoir voulu miser sur la simplicité pour cette première carte de visite de Long Story Short.

«La chanson est simple, mais c’est un "riff" de guitare que j’ai en tête depuis longtemps, a expliqué l’auteur-compositeur-interprète. Je ne voulais pas un clip trop élaboré. La danse, traitée de cette façon, est plus "poétique", à mon avis, que sur une scène, avec de la musique super forte et à une distance où on ne peut pas saisir toutes les subtilités des mouvements. Au final, je ne pensais pas être aussi ému par les mouvements de Maxime.»

À ce jour, Ian Kelly a lancé les albums Insecurity (2005), Speak Your Mind (2008, écoulé à plus de 45 000 copies au Canada et certifié disque d’or), Diamonds & Plastic (2011, vendu à plus de 20 000 exemplaires au Canada), All These Lines (2013) et SuperFolk (2016).