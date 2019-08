Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Emily Alone

Troisième album de la formation Florist, c’est néanmoins la chanteuse principale du groupe, Emily Sprague, qui porte ce projet. Écrit, composé et produit à elle seule, l’artiste nous livre ici un nouvel opus tout en finesse, où sa voix délicate se mélange doucement aux arrangements pour guitare. Un album sensible, aux textes profonds, qui nous plonge dans les états d’âme parfois sombres mais toujours émouvants de cette artiste de grand talent.

Disponible depuis le 26 juillet

Je sors

Événement

Soirée de lectures

Présentée par la Galerie Leonard & Bina Ellen, cette soirée proposera des lectures de textes provenant de plusieurs participants et répondants arabophones issus de divers milieux culturels de Montréal. Une soirée gratuite et ouverte au public, dont les lectures se feront en arabe, en français et en anglais, autour des thèmes de la migration, de l’appartenance, de la nostalgie et de la narration.

Ce soir à 18h à l’Atrium du pavillon McConnell, 1400 boulevard de Maisonneuve Ouest

Exposition

Queer as German Folk

Dans le cadre du 50e anniversaire des émeutes de Stonewall, le Goethe-Institut présente tout au long de l’été l’exposition Queer as German Folk à la galerie Never Apart. Les émeutes de Stonewall renvoient à la nuit du 27 au 28 juin 1969, alors que des personnes queer ont dû se défendre contre un raid de la police dans le bar Stonewall. Des émeutes se sont ensuite enchaînées pendant plusieurs jours, marquant ce que l’on désigne souvent aujourd’hui comme le début de la révolte queer.

Jusqu’au 28 septembre à la galerie Never Apart, 7049 rue Saint-Urbain

Cinéma

L’intervention

Prenant place en 1976 à Djibouti, le film L’intervention raconte l’histoire d’une unité d’élite de la Gendarmerie nationale française chargée de venir en aide à un groupe d’enfants pris en otage par des terroristes. Si l’intervention se révèle plus chaotique qu’espérée, elle marquera tout de même la naissance du GIGN, une unité d’élite spécialisée dans la gestion de crises et les missions risquées et dangereuses.

Ce soir à 19h50 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien

Cinéma

L’inquiétante absence

Réalisé par Félix Brassard et Amir Belkaim, le documentaire L’inquiétante absence souhaite réfléchir à la place du cinéma de genre au Québec. À travers des entrevues mettant en scène plusieurs grands noms du cinéma québécois, notamment Jean-Claude Lord, Érik Canuel, Patrick Huard et Robin Aubert, le film s’interroge sur la place souvent marginale accordée au cinéma de genre et aux raisons qui peuvent l’expliquer.

Ce soir à 20h à la Cinémathèque québécoise, 335 boulevard de Maisonneuve Est

Documentaire

Do You Trust This Computer

Présenté dans le cadre du Festival Cinéma sous les étoiles, le documentaire Do You Trust This Computer sera projeté sur un écran extérieur du Parc Laurier. Réalisé par Chris Paine, ce film interroge notre rapport à l’intelligence artificielle et tente de décortiquer les enjeux qu’elle soulève. Le documentaire sera également suivi d’une discussion avec Marc-Antoine Dilhac, professeur de philosophie à l'Université de Montréal et instigateur de la Déclaration de Montréal.

Ce soir à 20h45 au Parc Laurier

Je reste

Télé

Un lion dans votre salon

FRÉDÉRIQUE SAUVÉE / AGENCE QMI

À travers ce documentaire de 60 minutes, Un lion dans votre salon revient sur les plus récentes découvertes génétiques du chat et étudie son comportement à travers plusieurs pays du monde pour tenter de comprendre plus en profondeur son comportement souvent bien mystérieux.

Ce soir à 19h sur Ici Explora

Tennis

Début de la Coupe Rogers

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

C’est cette semaine que s’entamait le tournoi de tennis de la Coupe Roger. Le Canadien Denis Shapovalov promet d’attirer les foules alors qu’il affrontera l'Autrichien et deuxième tête de série Dominic Thiem.

Aujourd’hui à partir de 10h sur TVA Sports

DVD

Tel Aviv On Fire

Réalisé par Sameh Zoabi, le film Tel Aviv On Fire dresse le portrait de Salam, un stagiaire de 30 ans qui vit à Jérusalem et qui doit traverser, à tous les matins, le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Une comédie politique prenant place au cœur du conflit israélo-palestinien.