Le Cyclorama de Jérusalem classé bien patrimonial

La ministre de la Culture a confirmé que le Cyclorama de Jérusalem serait classé bien patrimonial, à une semaine de l’échéance de son préclassement, qui avait été annoncé il y a deux ans.



Cette annonce est vue d'un bon œil par les actuels propriétaires, les membres de la famille Blouin, qui essaient depuis plusieurs années de vendre la rotonde pour 5 millions de dollars.



«La famille m’a contacté ce matin. Ils sont contents», indique le courtier, Martin Dostie.



Depuis deux ans, le préclassement pouvait représenter une incertitude pour les acheteurs potentiels, ce qui désavantageait la famille propriétaire.



«C’est une bonne nouvelle, si ça peut faire bouger les choses. Nous étions entre l’arbre et l’écorce et c’était difficile de savoir où l’on s’en allait; est-il classé ou ne l’est-il pas? Maintenant, on sait», explique le courtier.

