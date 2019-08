Le Rouge et Or pige en France

Guillaume Giroux est un entraîneur-chef soulagé. Les gardes françaises Leslie Makosso et Zhara Douar Wajij sont arrivées à Québec depuis quelques jours et elles pourront enfiler le maillot du Rouge et Or de l’Université Laval dès le jour un.

« C’était quasiment un do or die, a illustré le pilote de la formation féminine de basketball. On aurait été dans le trouble si elles n’étaient pas venues, et leur acquisition est énorme. Parce qu’on n’a jamais douté de leurs intentions et qu’elles étaient sérieuses dans leurs démarches, on était confiant que le dossier se règle, mais il fallait franchir toutes les étapes [visa, admission à l’université et certificat d’acceptation du Québec]. »

Avec le départ de quatre partantes, dont les gardes Sarah-Jane Marois et Claudia Émond, les médailles d’argent du dernier championnat canadien devaient se renflouer à la position de meneuse de jeu. « Les deux sont très, très habiles, a affirmé Giroux. Elles n’ont participé qu’à des entraînements individuels jusqu’à maintenant. J’ai hâte de les voir en action dans des situations d’opposition. Même si elles devront s’adapter au jeu plus physique en Amérique du Nord comparativement à l’Europe, je suis convaincu qu’elles obtiendront de grosses minutes très, très rapidement. »

Makosso a évolué en Ligue 2 il y a deux ans, et a choisi de jouer dans la NF1, un circuit semi-professionnel, l’an dernier. Plus jeune à 20 ans, Wajij s’est retrouvée sur l’alignement d’une formation de Ligue 2 parce qu’elle était considérée comme un bel espoir.

Objectifs élevés

Giroux croyait être en mesure de combler sa dernière place internationale, mais la garde espagnole Clara Tapia a plutôt opté pour les Dinos de Calgary.

« Nous sommes venus près, a précisé Giroux, mais elle a finalement choisi les Dinos qui misent sur plusieurs joueurs étrangers au sein de leurs différentes équipes. L’entraîneur-chef est un Britannique. »

Championne provinciale l’an dernier et de la saison régulière, l’équipe du Rouge et Or pourra-t-elle maintenir le même rythme avec la venue des joueuses françaises ? « Ça serait ambitieux de croire qu’on sera aussi fort aussi tôt, a reconnu Giroux, mais nous aurons des objectifs élevés. Concordia et McGill se sont améliorées avec des transferts de la NCAA. »

Recrue des Dynamiques de Sainte-Foy, Frédérique Larouche soigne une blessure et elle a décidé de prendre sa retraite après s’être engagée auprès du Rouge et Or à l’hiver.

Retraite pour Marois