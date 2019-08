Les Blue Jays ont eu chaud en Floride

Les Rays de Tampa Bay ont menacé avec un circuit de deux points en fin de neuvième manche, mais le releveur Ken Giles a résisté au moment où ça comptait le plus dans une victoire de 4 à 3 des Blue Jays de Toronto, mercredi après-midi, en Floride.

Devant à peine 10 299 spectateurs rassemblés au Tropicana Field, Giles a mis fin au match en retirant Ji-Man Choi et Tommy Pham, coup sur coup, sur élan. Il avait précédemment alloué la longue balle au receveur Mike Zunino, après un retrait, plus tôt en neuvième. L’artilleur des Jays a ainsi signé, tant bien que mal, son 15e sauvetage de la saison.

Les lanceurs Wilmer Font, Brock Stewart (1-0) et Justin Shafer ont encore mieux fait au monticule pour les Blue Jays. Ensemble, ils n’ont accordé aucun point en sept manches et deux tiers pour entamer la rencontre. Les Rays ont été limités à trois coups sûrs et deux buts sur balles face à ce trio.

À l’attaque pour la formation torontoise, le voltigeur Derek Fisher a produit deux points à l’aide d’un circuit, son deuxième de la saison, lors de la sixième manche. Lourdes Gurriel fils et Randal Grichuk ont pour leur part réussi chacun une claque en solo pendant cette partie.

La défaite est allée au dossier de Brendan McKay (2-2), qui a accordé trois points mérités en cinq manches. Il a par ailleurs impressionné avec huit retraits au bâton. Chez les Jays, Vladimir Guerrero fils avait été laissé de côté pour ce match.