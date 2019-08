Les temps forts de la contestation à Hong Kong

Paris | Voici les étapes du mouvement de contestation à Hong Kong, né de l’opposition à un projet de loi sur les extraditions vers la Chine et qui défie désormais plus largement l’autorité de Pékin.

En 2014, l’élan en faveur de la démocratie avait donné lieu à un vaste mouvement d’occupation connu sous le nom de «révolte des parapluies», qui avait duré plus de deux mois sans arracher la moindre concession à Pékin.

Craintes sur les extraditions

En février 2019, les autorités de Hong Kong décident de modifier la loi sur les extraditions. Les opposants au projet craignent un renforcement du contrôle de Pékin, alors que l’ex-colonie britannique bénéficie pour cinquante ans jusqu’en 2047, en vertu du principe «Un pays, deux systèmes», d’un système juridique distinct de celui de la Chine continentale communiste.

En mars, face aux pressions des milieux économiques, les autorités réduisent la liste des motifs d’extradition.

Premières manifestations

Le 28 avril, plusieurs dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues.

Le 30 mai, les autorités limitent la possibilité d’extradition aux personnes qui encourent au minimum sept ans de prison, et promettent des garanties sur les procès.

Le 4 juin, des dizaines de milliers de personnes commémorent à Hong Kong les 30 ans de la sanglante répression de la place Tiananmen à Pékin.

Marée humaine

Le 9 juin, plus d’un million de personnes, selon les organisateurs, descendent dans la rue pendant sept heures. C’est la plus grande manifestation depuis la rétrocession de 1997 sur ce territoire de 7 millions d’habitants. La police comptabilise 240 000 participants.

Le 12, le débat sur le projet de loi est reporté «à une date ultérieure» alors que les manifestants paralysent le coeur de la ville.

Des violences entre police et manifestants, inédites depuis la rétrocession, font 79 blessés, dont deux grièvement. Un militant meurt en tombant d’un toit.

L’Union européenne appelle au «respect» des droits des manifestants. Le Royaume-Uni juge «vital» que le projet de loi n’empiète pas sur l’accord de rétrocession.

Le 13, Pékin «condamne fermement» les «émeutes» et «soutient la réaction» des autorités de Hong Kong, dénonçant l’«ingérence» de l’UE.

Deux millions de manifestants

Le 15 juin, la cheffe de l’exécutif local Carrie Lam annonce la suspension du projet de loi.

Le lendemain, près de deux millions de manifestants, selon les organisateurs, défilent en exigeant sa démission. Les blocages se multiplient.

Parlement envahi

Le 1er juillet, 22e anniversaire de la rétrocession à la Chine, des manifestants entrent dans l’hémicycle du Parlement local, y déploient le drapeau de l’époque coloniale britannique et saccagent les locaux. La police ne reprend le contrôle de bâtiment qu’au bout de plusieurs heures.

Carrie Lam déclare le 9 que le projet de loi sur les extraditions est «mort», sans toutefois annoncer son retrait.

Manifestants agressés

Le 21 juillet, à l’issue d’une nouvelle manifestation, des participants sont agressés à Yuen Long, dans le nord du territoire, par des hommes suspectés d’appartenir aux triades, des gangs violents.

Le 27, des violences éclatent entre police et manifestants, à l’issue d’un rassemblement interdit «anti-triades».

Le 28, nouvelle grande manifestation malgré l’interdiction des autorités. Participants et police s’affrontent violemment près du Bureau de liaison chinois.

Durcissement

Les autorités locales et Pékin durcissent le ton, procédant à des dizaines d’arrestations, mais la mobilisation ne faiblit pas: le 30 juillet l’inculpation de 44 manifestants provoque des heurts devant un commissariat. Les 3 et 4 août, nouvelles manifestations et nouvelles échauffourées entre petits groupes radicaux et forces de l’ordre.

Le 5 août, une grève générale et de nombreuses manifestations -avec 148 arrestations- sèment le chaos: transports en commun et liaisons aériennes fortement perturbées, grandes artères bloquées, magasins fermés.

«Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu», avertit Pékin le lendemain.