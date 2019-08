Maladie américaine

Les États-Unis sont sous le choc. Comment pourrait-il en être autrement ? Les tueries de masse s’y multiplient. Si chaque massacre nous horrifie, rarement sommes-nous surpris. Ces carnages à l’arme automatique ne sont plus exceptionnels et forment désormais un phénomène de société à part entière.

Naturellement, on cherche à le comprendre, à l’éclairer.

On ne se laissera pas détourner d’une réflexion sérieuse par ceux qui croient dévoiler les racines du mal en accusant les jeux vidéo. Quoi qu’on pense de l’étrange déréalisation de la violence qu’ils promeuvent, ils sont présents dans chaque pays aujourd’hui sans engendrer, à ce qu’on sache, des fusillades à répétition.

L’Amérique est une société écartelée où la richesse extrême cohabite avec la pauvreté la plus désolante. C’est une société anomique, aussi, où des millions d’individus sont laissés à eux-mêmes dans une misère existentielle absolue, et dans un environnement médiatique anxiogène, qui met en scène les pathologies présentes dans le corps social, de l’obésité morbide aux grossesses adolescentes sans oublier mille phénomènes de même nature.

Et le vieux racisme blanc, véritable péché originel de l’histoire de ce pays, remonte à la surface dans sa forme la plus extrême. On vient encore de le voir au Texas, il conduit aisément à une logique meurtrière qui relève de la pulsion génocidaire.