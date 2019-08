Mariage pop-classique à Lanaudière

MONTRÉAL | La série Symphonique Pop de Lanaudière se renouvelle pour une septième édition, les 11 et 18 août prochains avec, comme principales têtes d’affiche, des artistes comme Marc Hervieux, Rick Hughes, Marc-André Fortin et Robert Marien.

Le rendez-vous Symphonique Pop met de l’avant des concerts de musique populaire en version symphonique, avec des chanteurs vedettes de la scène populaire ou classique. Plus de 17 500 spectateurs ont déjà assisté aux neuf concerts du festival lanaudois depuis ses débuts, en 2013.

Le dimanche 11 août, le Gala Rock Symphonique II rassemblera l’orchestre La Sinfonia de Lanaudière et son chef, Stéphane Laforest, Marc Hervieux, Rick Hughes, Marc-André Fortin, Martin Levac et Yvan Pedneault, pour un total de 40 musiciens et cinq solistes sur scène, qui s’échineront sur des valeurs sûres de légendes de la musique telles les Rolling Stones, Styx, Supertramp, Queen, Genesis, Led Zeppelin, Pink Floyd et Phil Collins.

Le 18 août, le spectacle Les 10 Ténors alliera la puissance des voix de Marc Hervieux, Robert Marien, Antoine Bélanger, Antonio Figueroa, Keven Geddes, Jean-Michel Richer, Hugues St-Gelais, Gaétan Sauvageau, Michaël et Steve Michaud, aussi avec l’orchestre La Sinfonia et Maestro Stéphane Laforest. Airs d’opéra, d’opérette, de pièces de Broadway, de même que chansons napolitaines et populaires, seront au programme.

Les deux événements auront lieu à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Lanaudière. Les billets sont en vente à la Place des Arts, au (514) 842-2112 et à la billetterie de l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, au (450) 759-4343.