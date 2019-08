Qui a tort et qui a raison?

Mon mari et moi ne sommes pas sur la même longueur d’onde en ce qui a trait à l’éducation à donner à nos deux enfants. Lui privilégie la manière constante où l’on ne leur passe rien, alors que je suis – sans être aucunement rebelle – de nature plus souple et je ne crois pas nécessaire d’insister quand je sens qu’ils me résistent. Cela fait en sorte qu’il passe son temps à me contester quand je lui dis de slacker la poulie de temps en temps. Il affirme que c’est à cause de ça que les enfants le contestent et qu’à cause de moi, ils vont rater leur vie. Je trouve qu’il exagère pour rien l’importance du savoir-vivre, de la tenue à table et du travail scolaire à faire au plus vite en rentrant de l’école. Qu’est-ce que vous en pensez ?

Une maman qui aime ses petits

Une chose m’apparaît dangereuse, c’est que vous ayez ce genre de discussion devant les enfants. Les parents doivent s’entendre entre eux sur le régime à adopter avec leurs enfants et ne jamais se contredire devant eux. C’est en trouvant ensemble une ligne mitoyenne que vous réussirez le mieux à leur faire accéder à vos demandes.