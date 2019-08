Richard Gasquet gagne un dur combat

Le Français Richard Gasquet a déjà occupé le septième rang mondial et il a montré pourquoi, mercredi, au Stade IGA, où il a surpris le Japonais Kei Nishikori dans une bagarre de plus de trois heures sur le court Banque Nationale.

Détenteur du 66e rang de l’ATP, Gasquet l’a emporté 7-6 (6), 2-6 et 7-6 (4) pour accéder au troisième tour de la Coupe Rogers de Montréal. Pourtant, sur papier, l’affrontement semblait nettement à l’avantage de l’athlète nippon. Nishikori était la cinquième tête de série à Montréal, tandis que son rival de l’Hexagone a commencé l’année en retard après une opération à l’aine et présentait une fiche de 10-9 avant de mettre les pieds sur le terrain.

Cependant, la pluie a eu son mot à dire et les interruptions des hostilités ont visiblement tourné à l’avantage du vainqueur qui a pu récupérer à quelques reprises. D’ailleurs, il a admis que le long arrêt de plus de 90 minutes l’avait aidé à remplir ses réserves.

«Je savais que physiquement, ça va mieux, mais il reste que ce n’est jamais facile. Heureusement, mon service était là pour me sauver. Il y a eu des moments difficiles et j’ai pu m’en sortir. Tant mieux, car la défaite est toujours dure à accepter, a mentionné Gasquet. Au deuxième set, j’ai gardé mes énergies pour le troisième, car je savais que ça allait être une guerre.»

L’importance de jouer

Aux yeux de celui qui se mesurera à l’Espagnol Roberto Bautista Agut au troisième tour, l’objectif est «d’enchaîner le plus de matchs possible».

«J’essaie de revenir au maximum. Quand tu arrêtes, le tennis devient compliqué. [...] L’aspect mental est important, mais le physique l’est tout autant. On en a besoin pour continuer de se battre à un haut niveau, a-t-il dit. Là, ça faisait longtemps que je n’avais pas eu une rencontre comme celle-là et justement, je devais bien me déplacer, ce que j’ai réussi à faire. Je suis heureux d’avoir gagné contre un gros joueur comme Kei. Et Bautista en est un autre. »

Par ailleurs, Nishikori a renoncé à son match de double en raison d’une blessure au coude droit. Lui et le Bulgare Grigor Dimitrov ont laissé leur place au Britannique Cameron Norrie et au Chilien Cristian Garin pour affronter le Néerlandais Jean-Julien Royer et le Roumain Horia Tecau.