Stingray magasine au Québec

Après une incursion fort payante dans la radio au Canada anglais, l’entreprise montréalaise Stingray souhaite maintenant acheter des stations au Québec.

« On aimerait ça être pancanadien dans les deux langues. Le plan, c’est de faire une grosse acquisition. Mais on ne pourra pas acheter juste une radio au Québec. Il faut des économies d’échelle », a confié mercredi le PDG de Stingray, Eric Boyko, à l’issue de l’assemblée annuelle de l’entreprise, mercredi.

M. Boyko a dit avoir discuté de la question avec des acteurs de l’industrie, mais il a précisé qu’il n’y avait pas de pourparlers sérieux en cours.

« Il y a toujours des vendeurs. Ça dépend du prix », a-t-il noté.

Les principaux propriétaires de stations de radio au Québec sont Bell, Cogeco ainsi qu’Arsenal Média, propriété de Sylvain Chamberland et de Fondaction CSN. Aucun d’entre eux n’a souhaité commenter les intentions de Stingray.

Stingray en a surpris plus d’un l’an dernier avec l’acquisition, pour plus de 500 M$, de 72 stations de radio établies dans sept provinces. Stingray est désormais le deuxième diffuseur radio en importance au pays, derrière Bell.

Très rentable

L’expérience s’est révélée concluante. « En radio, on fait de meilleures marges de profit [41,5 % des revenus] que Google. C’est toute une business ! » a lancé Eric Boyko.

Avec les difficultés des journaux locaux, « on devient le seul diffuseur d’informations locales », a-t-il soutenu.

Stingray est aussi active dans la vidéo sur demande, la musique en continu, les chaînes de télé musicales et la musique pour entreprises.

Stingray est notamment présente dans 80 000 commerces à travers le monde.

L’entreprise lancera bientôt un service gratuit de musique en continu financé par la publicité.

« L’objectif de Stingray, c’est de devenir le plus grand diffuseur de musique au monde et même de dépasser Spotify et SiriusXM », a affirmé M. Boyko.

Lourde dette

L’entreprise a annoncé mercredi le rachat de jusqu’à 5 % de ses actions ainsi qu’une hausse de 8 % de son dividende trimestriel.

L’analyste Maher Yaghi de Desjardins n’a pas apprécié ces deux décisions.

« Nous aimerions que Stingray continue à réduire son endettement plutôt que de racheter des actions, puisque nous nous attendons à ce que les acquisitions demeurent un élément central pour l’entreprise. Cela réduirait aussi le risque perçu de l’entreprise en cas de récession », a écrit M. Yaghi dans une note.

► Au 30 juin, la dette nette de Stingray s’élevait à 347 millions $, contre 44 millions $ un an plus tôt.

Stingray à son 1er trimestre

Revenus : 80,4 M$ (+ 133 %)

Profits nets : 9,2 M$ (+ 582 %)