Télé-Québec: Stéphane Bellavance animera «Moi j’mange»

Stéphane Bellavance sera à la barre d’un nouveau magazine culinaire à Télé-Québec, à compter du mardi 17 septembre, à 19h30.

Intitulé Moi, j’mange – un clin d’œil à la chanson du même titre d’Angèle Arsenault –, cette nouvelle tribune alimentaire sera à l’antenne une fois par semaine et détaillera comment réduire l’empreinte écologique dans nos assiettes, dans le plaisir et sans se compliquer la vie.

Moi j’mange offrira des recettes, dont certaines végétariennes, avec des trucs et astuces pour varier couleurs et protéines sous nos fourchettes.

Stéphane Bellavance, qui pilote aussi le jeu Génial! à Télé-Québec et dit lire attentivement les étiquettes à l’épicerie, sera entouré de collaborateurs engagés, issus de la nouvelle génération dans le domaine de l’environnement et de l’alimentation: la cuisinière végane Caroline Huard, l’experte en zéro gaspillage Florence-Léa Siry, le chef dédié à la cuisine locale Simon Deslauriers, le nutritionniste Bernard Lavallée et les fermiers Dany Bouchard, Justine Chouinard et Annie-Claude Lauzon.

On nous promet un rendez-vous «sympathique, inspirant, déculpabilisant et franchement créatif», campé dans un décor de maison chaleureuse à l’extérieur de Montréal. Moi j’mange est une production de PR3 Médias.