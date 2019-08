Investissement «historique» à Lévis

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, était tout sourire pour cette annonce commune des gouvernements fédéral et provincial, mercredi, dans le garage de la Société de transport de Lévis. Il l’a d’ailleurs qualifiée d’« historique » puisque jamais les ordres de gouvernement n’ont autant investi dans sa ville pour une infrastructure, a-t-il affirmé. « On peut dire mission accomplie ! » s’est-il enthousiasmé.

Photo courtoisie, Ville de Lévis

Les voies s’inséreront dans les secteurs les plus achalandés de la ville, soit le pôle Desjardins et l’approche des ponts. On prévoit élargir la chaussée, installer des stations de bus et des aires d’attente, ajuster les feux de circulation, modifier les trottoirs et ajouter des pistes cyclables, entre autres. On en profitera aussi pour faire le déplacement de certaines infrastructures municipales.