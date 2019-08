Un joueur français choisit Laval

Avant même que la saison ne commence sur le circuit de volleyball masculin, le Rouge et Or de l’Université Laval a gagné une bataille contre les Carabins de l’Université de Montréal.

Thibaut Saccomano poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or. Le central français hésitait entre les Rouges et les Bleus. Âgé de seulement 18 ans, il possède néanmoins une solide expérience.

« Il a disputé environ 20 parties sur la scène internationale, notamment en participant au championnat mondial junior, a raconté l’entraîneur-chef du Rouge et Or Pascal Clément. Il possède un bon vécu. Il a reçu une excellente formation technique. Les Français sont très bons techniquement, les meilleurs à mon avis, avec les Serbes. Il a fait partie du centre de formation à Montpellier.

« En plus, à deux mètres, c’est une rareté au Québec, ajoute Clément. Il sort du bac français et son plan est d’être à Laval pour les quatre ou cinq prochaines années. »

Le Rouge et Or misera sur un deuxième Européen. L’attaquant suisse Sébastien Traimond est arrivé à Québec, mercredi, dans le cadre d’un programme d’échange avec l’Université de Lausanne. « Il est là pendant un an et on verra par la suite », a précisé Clément.