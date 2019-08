Un univers inspiré de Lara Croft

Au beau milieu d’une rivière asséchée, dans une jungle, une aventurière fait face à deux hommes armés qui l’empêchent de dérober le trésor de la cité. On jurerait qu’on est perdu quelque part dans la forêt tropicale. Pourtant, on est bien à Boischatel, sur le plateau de la 10e saison de LOL :-).

Photo Jean-François Desgagnés

Un univers inspiré du personnage de Lara Croft a été recréé, mardi, dans un coin reclus de Boischatel. Après plusieurs saisons tournées à Québec, les producteurs de LOL :-) réussissent encore à dénicher des « bijoux d’endroits » comme celui découvert sur la rivière Ferrée, présentement à sec, qui avec ses falaises et sa faune, fera aisément croire aux téléspectateurs que les scènes ont été tournées dans la jungle.

Photo Jean-François Desgagnés

« On cherche toujours à trouver l’endroit qui va donner le maximum sur le plan visuel, fait valoir le coproducteur Denis Savard, entre deux scènes. En cinéma, ça coûterait des milliers de dollars refaire ce décor. »

Les scènes d’action tournées hier mettaient en vedette Antoine Vézina et l’humoriste et acteur français Kev Adams, dans le rôle de soldats armés de fausses mitraillettes. Ce dernier a intégré la distribution l’an passé.

Photo Jean-François Desgagnés

« Tourner dans LOL:-), c’est un exercice qui est formidable, a commenté celui qui animera un gala ComediHa ! samedi, et qui a joué dans une vingtaine de films de l’autre côté de l’Atlantique. On ne se lasse pas de ce genre de tournage, parce que tous les jours, c’est un nouvel univers, une nouvelle ambiance et de nouveaux costumes. »

La comédienne et humoriste Cathleen Rouleau, qui a suggéré aux producteurs l’idée de ­reproduire cet univers Lara Croft, incarne une aventurière qui ­ressemble au célèbre personnage féminin. « C’est une job phénoménale qui est faite pour les décors, a-t-elle souligné. Ils ont réussi à reproduire une cité aztèque en 24 heures. »

42 univers différents

Le marathon de tournage de la nouvelle saison de LOL:-), qui atterrira à TVA en 2020, a débuté lundi. Ce sont 42 univers différents qui seront recréés dans autant de lieux, dont 32 à Québec et 10 à Las Vegas (voir autre texte).

Le Centre Vidéotron, le Lac-Beauport, les quartiers St-Roch et Sillery, Stoneham, le dessous de l’autoroute Dufferin et même les ruches d’un apiculteur de l’île d’Orléans seront le théâtre de sketches sous les thèmes Dunkerque, guillotine et drag queen, entre autres.

L’équipe met en boîte sept sketches par jour dans un univers. Produit par l’Agence ComediHa!, qui est aussi derrière le festival du même nom, le budget de LOL :-) est de 4 millions pour 13 épisodes.

Réal Bossé, Julie Ménard, Martin Drainville et Clauter Alexandre complètent la distribution de comédiens principaux. Plus de 75 acteurs campent des troisièmes rôles, qui s’ajoutent à une centaine de figurants.

C’est la saison 9 de l’émission qui sera diffusée à l’automne 2019, à TVA. La diffusion de la 10e saison, celle actuellement en tournage, est prévue pour 2020. Une 11e saison est confirmée.

La saison en chiffres