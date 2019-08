«Un zoo pas comme les autres»: le Miller Zoo ouvre ses portes gratuitement à 40 familles

Deux jours avant le retour en ondes du docu-réalité Un zoo pas comme les autres sur les ondes de TVA, 40 familles auront la chance de vivre gratuitement une expérience au Miller Zoo situé à Frampton, en Beauce.

Il est possible de s’inscrire en ligne au concours qui permettra aux gagnants de voir les premiers épisodes de la deuxième saison de l’émission avant tout le monde, mais aussi de rencontrer les propriétaires et les pensionnaires de cet endroit unique.

Les gens choisis se rendront sur place le 7 septembre après un voyage en autobus à partir de l’une des stations de TVA à Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke.

Ce sera ainsi l’occasion pour eux de voir en chair et en os les babouins Alf et Tony, les ours noirs Buddy, Opys et Chibs, les loups gris Croc-blanc et Athena, la tigresse Sheira, le cheval miniature Napoléon et les nombreux autres animaux qui vivent sous la supervision de Clifford Miller et Émilie Ferland.

Tous les spectateurs tombés sous le charme de ces bêtes pourront renouer avec elles à compter du 9 septembre à 19 h, à TVA, grâce au début de la deuxième saison d’Un zoo pas comme les autres. D’ici là, l’entièreté de la première saison peut être regardée sur TVA.ca.