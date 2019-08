Une solution techno pour réduire l'attente aux bureaux de la ville

Montréal veut miser sur une solution technologique pour réduire l’attente aux bureaux Accès Montréal, notamment grâce à la prise de rendez-vous en ligne.

Les citoyens s’y rendent pour obtenir des vignettes de stationnement, divers permis ou des bacs de recyclage, par exemple.

«Les solutions maison utilisées présentement pour la gestion de files d'attente sont obsolètes et non harmonisées, et doivent être remplacées par une solution évolutive qui s'intègre facilement aux plates-formes de la Ville», indiquent les documents décisionnels du comité exécutif de la Ville.

De plus, certains points de service n’ont pas de système de gestion de file d’attente.

Le comité exécutif a ainsi avalisé mercredi matin l’octroi d’un contrant à la firme ESII Canada pour «l'acquisition d'une solution de gestion de files d'attente et de prise de rendez-vous en ligne, pour tous les points de service des bureaux Accès Montréal et des bureaux des permis, situés dans la Ville centre et dans les 19 arrondissements». Le conseil municipal devra aussi donner son approbation d’ici deux semaines.

Le contrat d’une durée de cinq ans est d’une valeur d’environ 845 000 $.

Selon la municipalité, la prise de rendez-vous en ligne devrait permettre de réduire l’attente et prédire précisément ce temps d’attente. On espère améliorer l’image du service à la clientèle et voir une diminution du nombre de plaintes de clients à propos des délais.