We Are Wolves : Savoir durer

La formation montréalaise We Are Wolves lancera le 16 août prochain son sixième album en carrière, un EP intitulé «La main de Dieu», à travers lequel le trio s’est donné carte blanche.

S’il est un défi auquel sont confrontés les artistes et groupes de musique d’aujourd’hui, et qui tend à prendre de l’ampleur à mesure qu’ils sont nombreux à y faire face, c’est bien celui de durer. À l’heure où les succès retentissants et les échecs fracassant s’enchaînent à un rythme inégalé, se maintenir à flot, avec une proposition artistique dont la richesse demeure au fil du temps, relève d’un accomplissement indéniable. Les artistes qui y réussissent sont rares. We Are Wolves sont de ceux-là.

PHOTOS COURTOISIE

Formé en 2000 et ayant lancé leur premier album en 2005, le groupe montréalais approche maintenant son vingtième anniversaire, une longévité qui vient avec ses difficultés.

«On a fini par respecter ce que We Are Wolves représentait pour du monde. C’est toujours le même problème: on a le goût d’expérimenter et de faire plaisir à l’artiste en nous, mais il faut aussi tenter de respecter ce que le "band" est devenu, a indiqué Vincent Levesque, claviériste du groupe. On se demande souvent "est-ce que cette toune-là fait suffisamment We Are Wolves?"»

En espagnol et en français

L’expérience acquise au fil du temps et l’assurance qu’elle amène leur aura permis néanmoins d’ouvrir de nouvelles possibilités. «La main de Dieu» laisse donc complètement de côté l’anglais, la langue avec laquelle Alexander Ortiz, auteur et chanteur du groupe, est habitué d’écrire.

«On se sentait capables de relever le défi, de faire des chansons en français et en espagnol. Pour Alex [né de parents colombiens], c’est super émotif de faire des chansons dans la langue de sa mère. La mission principale, c’était d’explorer ces deux langues-là. Et par la suite, on s’est laissé "carte blanche".»

Il en ressort un EP de cinq pistes à travers lequel la formation déploie un son punk bien corrosif, aux refrains accrocheurs, qui représente à la fois une proposition convaincante pour les adeptes du son We Are Wolves et une fenêtre grande ouverte pour ceux qui souhaiteraient s’y plonger.

Le EP «La main de Dieu» sera disponible à partir du 16 août.