GAZAILLE, Jean-Guy



Après un combat difficile contre le cancer du poumon, Monsieur Jean-Guy Gazaille nous a quitté le lundi 5 août 2019, à l'âge de 73 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Guylène Roux, son fils Alexandre, sa belle-fille Catherine Fontaine, sa petite-fille Elizabeth, son beau-frère Mario Roux, sa belle-soeur Lynda Desmarais, sa belle-mère Carmène Fontaine, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Des remerciements du fond du coeur au Dr. Robert Provost et à l'oncologue Dre. Céline Devaut ainsi qu'à tout le personnel médical de l'hôpital Charles-Lemoyne.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 août de 13h à 17h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QUÉBEC J3Y 8Z4Tel: (450) 463-1900Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 17h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à l'hôpital Charles-Lemoyne, département d'oncologie serait apprécié.