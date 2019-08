LABBÉ, Soeur Laurianne, S.M.R.



(Soeur Marie de St-Adelme)Décédée à Montréal, le 4 août 2019, à l'âge de 97 ans dont 77 ans de vie religieuse dans la Société de Marie Réparatrice.Originaire d'Athabaska (Québec), elle était la fille de feu Alphonse Labbé et de feu Mathilda Marquis.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, arrière-neveux et nièces, cousins-cousines et ami(e)s.Selon ses dernières volontés, elle ne sera pas exposée.Les funérailles, en présences des cendres, seront célébrées en l'église Sainte-Colette, 11 931, boul. Sainte-Colette, Montréal-Nord (QC) H1G 4T9 le samedi 10 août 2019 à 13h30.La famille et la communauté recevront les condoléances à partir de 12h30.Centre funéraire Côte-des-Neiges4525, chemin de la Côte-des-NeigesMontréal, Québec H3V 1E7514-342-8000