Agenda du week-end

Présence autochtone

Photo tirée du site www.presenceautochtone.ca/fr

En fin de semaine et jusqu’au mercredi 14, Montréal battra au diapason de l’âme des peuples autochtones des Amériques et du monde. Ce soir, 21 h, à la Place des festivals, on pourra voir le grand concert Nikamotan MTL-Nicto. Demain, à partir de 16 h, le grand défilé Amitié nuestroamericana partira de la Place Jacques-Cartier pour se rendre à la Place des festivals, où aura lieu un grand spectacle à 18 h. Toujours à la Place des festivals, dimanche, à 13 h, on entendra DJ XS7, et à 21 h 30, Leela Gilday. N’oublions pas non plus la présentation de plusieurs films au cinéma du Parc ainsi que plusieurs autres manifestations culturelles.