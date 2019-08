Anouk Meunier et Daniel Melançon se confient sur leur première grossesse

Anouk Meunier et Daniel Melançon auront le plaisir d’accueillir leur premier enfant et le couple vole actuellement sur un petit nuage. Ils se sont confiés sur cette expérience marquante de leur vie entre les pages du magazine 7 Jours.

Le couple a indiqué qu’il désirait ardemment avoir un enfant et que la confirmation du test de grossesse a été une grande surprise pour eux.

«Nous étions emballés, mais nous gardions une certaine réserve. J’ai eu besoin de confirmer le résultat avec un test et une prise de sang... Nous étions tellement heureux! C’est une belle surprise pour nous deux. Ce n’était pas planifié, mais c’était très souhaité, désiré», a indiqué Anouk au magazine de nouvelles artistiques.

Elle a d’ailleurs une grossesse qui se déroule comme un charme, elle qui a pu entreprendre de grands projets, comme La Voix et le Gala Artis sans soucis.

«C’est incroyable! Je n’ai pas eu de nausées ou de goûts bizarres. Ça m’a permis de réaliser mes projets sans difficulté; je pense à La Voix et au Gala Artis. Je suis vraiment gâtée et c’est ce qui fait en sorte que j’apprécie tellement ma grossesse. Je peux me concentrer sur tout ce qu’elle a de merveilleux.»

Bien que le couple connaît désormais le sexe de leur enfant, il désire tout de même garder cette information secrète pour l’instant, tout comme leur choix de prénom.

«Oui, nous avons une liste de prénoms... Comme nous connaissons le sexe du bébé, nous avons au moins éliminé une colonne de prénoms! (rires) Nous avons choisi de garder cette information pour nous pour le moment. Plusieurs nous ont dit que nous allions nous fixer lorsque nous allions voir le bébé. Nous verrons.», confie Daniel Melançon au 7 Jours.

Pas de doute, le couple est fin prêt à voir leur poupon pointer le bout de son nez !

*Lisez toutes les confidences d’Anouk Meunier et Daniel Melançon dans le magazine 7 Jours en kiosque ce jeudi !*