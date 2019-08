Bo Bichette bat un record dans un revers des Jays

Le joueur de première année des Blue Jays de Toronto Bo Bichette est devenu le premier joueur du baseball majeur a frappé un double dans un neuvième match consécutif, ce qui n’a cependant pas empêché sa formation de baisser pavillon 12 à 6 face aux Yankees de New York, jeudi soir, dans la Ville Reine.

L’athlète de 21 ans a réalisé l’exploit en sixième manche, ce qui a notamment permis à Reese McGuire de fouler la plaque. Le jeune homme a également frappé son quatrième circuit de la saison au cours de l’engagement précédent. Derek Fisher et McGuire ont aussi étiré les bras pour les perdants

Si les Jays ont subi un revers, c’est principalement dû à leur mauvais début de rencontre. En effet, les favoris de la foule ont permis à leurs adversaires d’inscrire huit points dans les trois premières manches.

Lors de cette séquence, Gio Urshela (deux fois) et Mike Tauchman ont expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain.

La défaite a été encaissée par Thomas Pannone (2-5), tandis que la victoire s’est retrouvée sur la fiche de Domingo German (15-2). Pour sa part, Luis Cessa a obtenu son premier sauvetage en 2019.

Chris Sale intraitable

À Boston, le lanceur Chris Sale (6-11) a livré toute une performance au monticule pour les Red Sox, qui l’ont emporté 3 à 0 devant les Angels de Los Angeles.

Sale n’a alloué que deux coups sûrs en huit manches de travail, en plus de retirer 13 frappeurs au bâton. Brandon Workman a été parfait en relève pour assurer le sauvetage.

Sur le plan offensif, les Red Sox ont marqué leurs trois points grâce à la longue balle. Sam Travis a réussi son quatrième circuit de la saison en deuxième manche alors que J.D. Martinez était sur les sentiers. Pour sa part, Sandy Leon a frappé un circuit en solo en cinquième manche.

Dillon Peters (2-1) a encaissé le revers. Le partant des Angels a alloué trois points, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches sur la butte.