Krkic cherchait un esprit de famille

Bojan Krkic s’es entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers hier matin et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il possède un niveau technique au-dessus de la moyenne.Le milieu offensif catalan possède un sens du but évident en plus d’être rapide, ce qui va ajouter une nouvelle dimension à l’attaque de l’Impact.

«C’est un joueur qui a la capacité de marquer des buts, mais c’est aussi un excellent passeur», s’est réjoui Rémi Garde qui était assis à la droite de Krkic lors de la conférence de presse qui a suivi la séance d’entraînement.

«Il a eu la chance et le talent pour jouer avec les meilleurs passeurs du foot. Je l’ai vu ce matin à l’entraînement, il peut loin en profondeur et alimenter les joueurs qui prennent l’espace.»

Son choix

Si Krkic a rejoint l’Impact, c’est surtout parce qu’il a fait les premiers pas.

«Il a choisi la MLS et il a choisi Montréal pour être son prochain grand marché», a assuré le président Kevin Gilmore.

Le jeune homme de 28 ans a arrêté son choix sur le Bleu-blanc-noir en raison des valeurs véhiculées par le club.

«J’aime regarder le foot ailleurs dans le monde et je connais la MLS. Ce club est familial et je voulais me retrouver dans un club où on ressent l’amour, où tout le monde se bat ensemble.

«Je suis comme ça dans la vie, je veux aider tout le monde et je veux me donner à 100% pour devenir meilleur sur et en dehors du terrain.»

Rencontre

L’approche de l’entourage du joueur auprès de l’Impact est vraiment tombée au bon moment, un peu comme si cette union devait arriver.

«Le timing était parfait, on avait un voyage de planifié à Bologne et une semaine plus tôt, on avait commencé les contacts avec les représentants de Bojan», a résumé Gilmore.

«On les a informés qu’on serait à Bologne et que s’il y avait un intérêt réel, on serait prêts à les rencontrer. Il est venu avec ses représentants et son père.»

L’idée de la rencontre était de mettre cartes sur tables et de lui expliquer la philosophie du club

«À 28 ans, un joueur est dans ses meilleures années et on voulait s’assurer que la vision du club se rapproche de ce qu’il voulait faire», a expliqué Gilmore.

Une fois l’entente conclue, il ne restait plus qu’à négocier son départ de Stoke City, ce que l’agent de Krkic a fait et ça tombait bien, car le club anglais voulait réduire sa masse salariale.

Sur le plan financier, Gilmore a soumis un plan au propriétaire Joey Saputo qui a approuvé d’amblée.

Dans le moule

L’arrivée de Krkic cadre parfaitement avec ce que Gilmore veut bâtir depuis qu’il a accepté la présidence du club, en début d’année.

«C’est un joueur qui s’aligne parfaitement avec la vision de ce club qui est de prendre sa place pour devenir un grand club dans un marché sportif global.»

Par ailleurs, le président estime que le mercato que vient de connaître l’Impact, avec les acquisitions de Krkic, Lassi Lappalainen, Ballou Tabla et Jorge Corrales correspond à sa vision.

«C’est mon premier mercato, mais il y a une préparation et une recherche qui s’est faite.

«Cette fois-ci, et ça devrait toujours être le cas, on a essayé de s’améliorer aujourd’hui, mais aussi demain, on a pensé à plus long terme.»