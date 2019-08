Carabins: le retour d’un survivant

Un peu plus de deux semaines après avoir appris qu’il était en rémission, le botteur des Carabins de l’Université de Montréal Louis-Philippe Simoneau a reçu une autre excellente nouvelle: il pourra disputer une cinquième et ultime saison avec ses coéquipiers.

L’athlète de 24 ans, qui a souffert d’un lymphome non hodgkinien agressif de type B, a reçu une réponse positive par rapport à la demande de compassion qu’il a faite aux dirigeants du réseau interuniversitaire canadien (U SPORTS). Il devait se soumettre à ce processus en raison de la pause scolaire qu’il a prise.

Si cette étape représente le dénouement d’un des moments les plus difficiles de sa vie, Simoneau a toujours cru qu’il serait en mesure de remettre les épaulettes, et ce, même lorsque son diagnostic de cancer est tombé, en février dernier.

«J'ai toujours essayé de rester positif dans la maladie, a-t-il dit lors d’un entretien téléphonique. Les docteurs étaient confiants que je n'aurais besoin que de six traitements. Moi je leur faisais confiance, je me disais que le sixième serait mon dernier et que j'allais ensuite pouvoir passer à autre chose. C'est finalement ce qui est arrivé et je ne pourrais pas être plus heureux.»

Son sixième et dernier traitement, Simoneau l’a reçu le 5 juillet et 17 jours plus tard, il apprenait qu’il était officiellement en rémission. Dès lors, l’entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia, s’est mis au boulot.

«J'ai parlé avec Danny tout au long du processus. Nous regardions les dates ensemble et nous nous disions que je pouvais probablement faire un retour au jeu pour la saison 2019. Finalement quand j'ai eu la bonne nouvelle de ma rémission, nous avons commencé les démarches avec U Sports.»

Place au Football

Heureux et soulagé de retrouver son joueur en santé, Maciocia a indiqué que Simoneau représentait une source d’inspiration pour toute l’organisation des Carabins.

«C’est quelqu’un qui nous inspire énormément, a exprimé l’entraîneur de 52 ans. Nous sommes avec lui depuis le tout début. Il est un modèle pour nous les entraîneurs, ses coéquipiers et tous les athlètes qui forment les Carabins, peu importe le sport. J’ai hâte de le retrouver sur le terrain. Il s’agit de l’un de nos leaders importants.»

Sur le plan sportif, Simoneau vit présentement les contrecoups de la chimiothérapie, ce qui signifie qu’il n’est pas au sommet de sa forme physique. Qu’à cela ne tienne, le survivant ne s’inquiète pas pour ses performances.

«Rendu à mon âge et comme botteur, c'est vraiment entre les deux oreilles que ça se passe. J'ai tellement fait de bottés dans ma vie que je suis confiant en mes capacités. Je dois seulement rester concentré.»

«Je me considère simplement chanceux de pouvoir recommencer à jouer au football avec mes boys, a-t-il ajouté. Je vais en profiter à chaque instant. Personne ne va me voir faire la moue. Je vais être souriant cette année.»

«Je regarde maintenant vers l'avant. J'ai été chanceux d'être encadré et c'est à mon tour de redonner à mes coéquipiers, afin d'aller gagner une coupe Vanier.» Visiblement, le cancer n’aura pas eu raison des ambitions de Simoneau, ce qui représente une autre excellente nouvelle pour les Carabins.