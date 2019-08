«C’est toujours notre maison» -Paul Stastny

Même si leurs souvenirs de Québec sont enfouis loin dans leur tête, Paul et Yan Stastny n’ont pas oublié là où ils ont grandi et donné leurs premiers coups de patin, bien avant de suivre les traces de leur célèbre père jusqu’à la Ligue nationale. « C’est toujours notre maison, c’est là où nous sommes nés », a lancé l’attaquant des Golden Knights de Vegas.

À l’instar de toute la famille du trio slovaque honoré en marge du Pro-Am Gagné-Bergeron avec le dévoilement de l’œuvre d’art retraçant l’époque des Nordiques (voir texte en page 3), les fils de Peter Stastny ont été émus de voir l’accueil réservé à leur père et à leurs oncles.

« Suis-je surpris ? Oui et non. Je crois que mon père et mes oncles sont humbles à propos de ce qu’ils ont accompli ici. Ils n’en parlent pas beaucoup. En parlant à des gens de Québec, ils parlent d’eux et d’à quel point ils [les Stastny] ont eu un impact sur le monde du hockey à Québec », a souligné le vétéran patineur de 33 ans qui est né dans la Vieille Capitale en 1985, entre Noël et le jour de l’An.

Ce n’est donc pas un hasard si Paul porte toujours le numéro 26 de son père. « Il a toujours été ma plus grande idole et mon plus grand mentor sur la glace et en dehors de la glace. »

« Marian, Anton et Peter ont mis Québec sur la map du hockey », a renchéri Yan, qui a disputé 91 parties avec les Oilers, les Bruins et les Blues avant de finir sa carrière en Europe. Père de quatre enfants, il est aujourd’hui à l’emploi des Golden Knights comme recruteur dans les rangs collégiaux.

Les amateurs assis dans les gradins du Centre Vidéotron ont offert une chaude ovation aux trois fêtés du jour, qui ont reçu une peinture à leur effigie de l’artiste Emmanuelle Roy sur laquelle on les aperçoit sur le banc du temps des Nordiques, le regard perçant.

« La cérémonie a été incroyable. Québec a eu un impact majeur dans nos vies et c’est quelque chose que l’on n’oubliera jamais, cet hommage », a reconnu l’Américain.

Souvenirs à la maison familiale

Paul a complété sa 14e saison dans la LNH le printemps dernier, sa première dans l’uniforme de l’équipe du Nevada. Son début de carrière a été intimement lié à celui du paternel en faisant ses débuts avec l’Avalanche du Colorado 11 ans après le déménagement des Nordiques à Denver. Mais même s’il a quitté Québec à l’âge de 4 ans, les rigoureux hivers québécois le font encore sourire.

Photo Simon Clark

« Je me souviens de la neige et qu’on allait souvent jouer dehors. Je me souviens de la maison. On est toujours en contact avec certains de nos voisins. C’est vraiment plaisant aujourd’hui de voir nos voisins qui ont grandi », a-t-il raconté.

La famille a même poussé l’audace de retourner dans le quartier où les rejetons ont grandi. Ils étaient une quarantaine de membres de la famille en incluant les cousins et les neveux à se faire raconter des anecdotes par Darina, la femme de Peter et la mère de Paul.

« D’ailleurs, nous sommes retournés voir la maison dans laquelle on a grandi et on a demandé aux voisins si on pouvait aller dans la cour arrière. On a pris des photos. On était une quarantaine, alors ils étaient probablement plus choqués de voir autant de gens. Ça ressemblait à un gros party en dehors de la maison ! » a rigolé celui qui a récolté 688 points en 874 rencontres depuis le début de sa carrière.

Rare visite

La dernière visite de Paul en sol québécois remontait à une vingtaine d’années quand il avait participé au Tournoi pee-wee en 1999. « Jusqu’à l’âge de 13 ans, on venait deux semaines par été pour participer à une école de hockey à l’Université Laval. Je me souviens de ce genre de trucs et du pont, mais sans plus. »