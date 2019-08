Comment supporter la froideur de ma mère?

Je suis une femme de 33 ans issue d’une famille pas comme les autres. Mes parents n’étaient pas faits pour être ensemble et ce n’est qu’après deux enfants qu’ils s’en sont redu compte. Mon père, un délinquant total, a préféré fonder une deuxième famille avec une femme dans son genre et n’a jamais revendiqué ses droits sur nous ni payé une cenne de pension. Il la considérait assez riche pour voir à ça toute seule. Comme en plus il ne travaillait que sporadiquement, qu’il avait deux autres enfants à entretenir, ma mère n’a jamais rien demandé pour nous, tout en lui laissant savoir que ses droits sur nous seraient réduits d’autant. Comme il n’avait jamais été très présent avant, ça n’a rien changé pour lui après.

C’est donc ma mère qui nous a élevés mon frère et moi en assumant tous les frais. Elle en avait les moyens d’ailleurs. Jusqu’à notre majorité, on ne lui a jamais connu d’autre homme dans sa vie. C’était une femme froide qui semblait n’avoir aucun affect. Elle veillait sur notre bien-être matériel et physique, ne nous privait de rien, sauf de son affection.

Jamais une caresse, jamais un baiser sur le front, tout juste nous serrait-elle dans ses bras quand on avait de bonnes notes à l’école. À mon frère ça ne manquait pas trop mais à moi, oui, ça m’a toujours manqué. Quand je lui faisais un câlin, je sentais toujours sa résistance physique, même si elle ne disait rien en mots.

Je suis maman de deux enfants et avec mon mari nous formons une famille fusionnelle. Malgré cela, l’affection de ma mère me manque encore. Elle vit avec un homme depuis 10 ans et je la sens heureuse, même si elle a bien peu de propension pour les réunions familiales comme à Noël ou à la Fêtes des mères. Encore moins pour son anniversaire. Comment l’emmener à ouvrir son côté affectif? Si on ne lui rend pas visite avec les enfants, ce qu’elle semble quand même apprécier, elle ne vient jamais nous visiter. Pourquoi ne m’aime-t-elle pas?

Une fille anxieuse