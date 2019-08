Coupe Rogers : l'Europe à l'honneur

Les trois premières têtes de série sont toujours dans le portrait à la Coupe Rogers, à Montréal.

En plus de Rafael Nadal et de Dominic Thiem, l’Allemand Alexander Zverev s’est également qualifié pour les quarts de finale au cours de la journée de jeudi.

Troisième tête de série de la compétition, Zverev a toutefois dû puiser dans ses ressources pour passer au tour suivant. Il a eu besoin du bris d’égalité de la troisième et ultime manche pour finalement vaincre le Géorgien Nikoloz Basilashvili en deux heures et 45 minutes. Zverev l’a emporté 7-5, 5-7 et 7-6 (5) contre le 17e joueur au monde.

Après ce trio, le Russe Karen Khachanov, tombeur de Félix Auger-Aliassime, demeure le mieux classé, lui qui est la sixième tête de série du tournoi. Le quart de finale entre Zverev et Khachanov promet d'ailleurs d’en mettre plein la vue, ce vendredi.

Le haut du tableau, où se retrouve Nadal, indique qu’il y aura au moins un invité-surprise en demi-finale. Dans cette portion, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Japonais Kei Nishikori, respectivement quatrième et cinquième favoris, ont plié l’échine plus tôt cette semaine.

Victoire facile de Monfils

Le Français Gaël Monfils, qui a écarté facilement le Polonais Hubert Kurkacz en deux manches de 6-4 et 6-0 jeudi soir, affrontera donc pour une place dans le carré d’as l’Espagnol Roberto Bautista Agut, qui a vaincu le Français Richard Gasquet 7-5 et 7-5, en fin de soirée.

«C’est toujours un plaisir de revenir à Montréal», a lancé Monfils, en s’adressant à la foule au terme de sa victoire contre Kurkacz.

Dans les autres matchs disputés jeudi, l’Italien Fabio Fognini, septième tête de série, a battu le Français Adrian Mannarino en deux manches de 6-2 et 7-5. Il s’est ainsi mérité le droit d’affronter Nadal lors des quarts.