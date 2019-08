Début des préauditions de La Voix VIII ce samedi à Montréal

Qui succédera à Geneviève Jodoin en finale de La Voix l’an prochain, sur les ondes de TVA? Il est bien sûr trop tôt pour le prédire, mais ce pourrait être l’un ou l’autre des nombreux candidats attendus ce week-end aux premières journées des préauditions de la huitième saison, à Montréal.

Samedi et dimanche, de 9h à 20h, à l’Hôtel Gouverneur, des centaines de chanteurs disposeront de quelques minutes pour épater l’équipe de production de l’émission et espérer d’obtenir une place pour les Auditions à l’aveugle. Ceux et celles qui ne pourront se rendre sur place lors de ces deux jours pourront se reprendre du 16 au 18 août, même lieu, mêmes heures.

Puis, les têtes dirigeantes de La Voix VIII se rendront à Québec où elles attendront le public pour d’autres préauditions, du 22 au 25 août, entre les murs de l’Hôtel Hilton.

Tous les styles musicaux sont les bienvenus. Cependant, il faudra être âgé d’au moins 15 ans en date du 1er février 2020 afin de tenter sa chance, que ce soit seul ou en duo, accompagné ou pas d’un instrument.