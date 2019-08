Faire place à l’éthique au PLQ

La députée Marwah Rizqy invite le Parti libéral à se doter d’une direction de l’éthique et de la conformité afin de regagner la confiance des Québécois.

Dans une lettre ouverte, dont TVA Nouvelles a obtenu copie, la députée de Saint-Laurent incite les libéraux à réfléchir à l’importance d’une représentation politique adaptée aux attentes des militants et des citoyens

Dans cette lettre qui sera publiée à quelques heures de l’ouverture du congrès des jeunes, qui se tiendra à Québec cette fin de semaine, elle plaide pour la création d’une direction de l’éthique.

«On peut faire semblant qu'on n’entend absolument rien de la population ou on peut dire non! On a entendu votre message et voici ce qu'on a à vous offrir pour démontrer qu'on a changé réellement», clame celle qui dit être venue en politique pour avancer des idées.

Selon elle, la défaite historique du 1er octobre 2018 doit être la bougie d’allumage qui va permettre au parti de s’engager à se reconstruire pour redevenir cette grande institution à l’écoute des Québécois qui a su façonner le Québec d’aujourd’hui.

Cette reconstruction passe par la création d’une direction de l’éthique et de la conformité qui aurait un mandat de surveillance, de protection et de formation qui bonifierait l’adoption du code d’éthique en 2013.

«Ça nous permet de laver plus blanc que blanc et de s'assurer qu'on a vraiment les outils nécessaires pour que ceux qui ont envie d’embarquer avec le Parti libéral du Québec disent le Parti libéral s'est doté d'un plan de gouvernance», dit-elle.

Son idée est que cette direction de l’éthique et de la conformité devienne un rempart et une ressource pour les militants et les employés qui auraient des doutes sur certaines pratiques, notamment sur le respect de la loi électorale, le respect de la loi sur le lobbyisme, ou qui auraient des questions ou voudraient déposer une plainte pour harcèlement sexuel. La protection des données, le respect de la vie privée, le sexisme, le racisme et les dépendances seraient aussi des éléments couverts par cette direction de l’éthique.

Au cours des dernières années, le Parti libéral a été visé par des enquêtes sur le financement et certains députés ont été exclus du caucus pour des allégations de harcèlement.

«Les personnes qui ont voulu dénoncer, il y en a plusieurs qui ne savaient pas où aller, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce directeur à l'éthique. Il n’y a personne au-dessus des lois, les règles de gouvernances c'est important. Je mets n'importe qui au défi de me dire qu'il est contre un code d'éthique, mais surtout un directeur de l'éthique», questionne Marwah Rizqy.

Dans sa lettre elle écrit: «Nous devons nous livrer à un examen de conscience en acceptant d’abord et avant tout de reconnaître que notre parti a vieilli et que les façons de faire doivent changer. Nous savons que les façons de faire ne répondent plus aux aspirations de nos militants et comme la nature humaine tend toujours à retourner aux vieilles habitudes, il faut doter le PLQ d’un rempart».

La députée de Saint-Laurent refuse de dire si elle sera candidate à la direction du parti. Sa réflexion se poursuit dit-elle. «Je vais aboutir. Pour le moment, j’avance des idées», a-t-elle souligné.