Je sors, je reste

Coup de cœur

Spectacle

Philippe Brach

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Invité dans le cadre des Shows de ruelle d’Hochelaga, l’auteur-compositeur-interprète Philippe Brach proposera ce soir un spectacle tout en intimité dans la ruelle Gaboury, non loin du Parc Morgan. Fidèle à son style, l’artiste y présentera quelques-uns de ses plus grands succès à travers un spectacle qui promet d’être haut en couleurs. Un barbecue et un service de bar seront également disponibles sur place.

Ce soir à partir de 17h dans la ruelle Gaboury, près du Parc Morgan

Je sors

Festival

SOIR

Photo Courtoisie

Présenté du 8 au 10 août, le Festival SOIR revient cet été pour une quatrième édition dans l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie. Plusieurs artistes émergents du Québec seront au rendez-vous pour ce festival qui propose un riche mélange de musique, de cinéma, d’art visuel et de poésie. Les activités se déroulent dans divers lieux de l’arrondissement, dont le Ausgang Plaza, l'Église Saint-Édouard, le Café Pista ainsi que la terrasse Urbania X Boldwin.

Ce soir à partir de 17h sur la rue Beaubien

Spectacle

Smokin’ DeVille

Photo Courtoisie

Dans le cadre des Zones musicales, le groupe Smokin’ DeVille offrira ce soir un concert gratuit à Laval. La formation, composée de Katrine Pignataro au chant, Henry Wojcik à la contrebasse, Christian Lamothe à la guitare, Mario Lauzier au saxophone et Jean-Sébastien Nicol aux percussions, propose un son grandement inspiré des années 50, où le swing et le rock’n’roll se font bien entendre.

Ce soir à 19h30 à la Zone Saint-François, 8560 rue de l’Église, à Laval

Spectacle

EL Son Sono

Photo Courtoisie

Le groupe El Son Sono sera en spectacle ce soir dans le cadre des soirées organisées dans les Jardins Gamelin. La formation de 7 musiciens propose un son folk, inspiré de la musique traditionnelle péruvienne, et riche de plusieurs styles musicaux. Une soirée bien dansante en perspective à travers laquelle la rumba, la salsa et le jazz seront au rendez-vous.

Ce soir de 19h30 à 21h aux Jardins Gamelin

Festival

Under Pressure

Photo Courtoisie

Célébrant cette année sa 24 édition, le festival Under Pressure revient cet été pour animer les murs du centre-ville de Montréal. Pour l’occasion, de nombreuses activités sont prévues, notamment la production de fresques sur une dizaine de murs, des performances musicales, de la danse urbaine, des expositions, des conférences et des tournois de basket-ball. Pour l’édition de cette année, c’est le graffeur HAKS 180 qui signe l’identité visuelle.

Du 7 au 11 août sur la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Dominique et Sainte-Élisabeth

Documentaire

Kanehsatake - 270 ans de résistance

Photo Courtoisie

Dans le cadre du Festival Cinéma sous les étoiles, le documentaire Kanehsatake - 270 ans de résistance d’Alanis Obomsawin sera présenté sur un grand écran extérieur dans le Parc Molson. Produit en 1993, ce documentaire a remporté un immense succès international, récoltant plus d’une douzaine de prix, et devenant le premier documentaire à remporter le prix du meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto.

Ce soir à 20h45 au Parc Moslon

Je reste

Web

Cerebrum

Photo Courtoisie

Mettant en vedette Claude Legault, Evelyne de la Chenelière et Christine Beaulieu, la série dramatique Cerebrum explore le monde complexe et trouble de la santé mentale à travers le personnage d’Henri Lacombe, médecin psychiatre à l’Institut national de santé mentale, qui vient tout juste d’être promu directeur.

Disponible à partir d’aujourd’hui sur Ici Tou.tv Extra

Web

Hong-Kong-Pékin : ça va mal finir ?

Photo AFP

Alors que les tensions montent depuis maintenant plusieurs semaines entre le régime communiste de Pékin et les manifestants à Hong-Kong, l’équipe de C dans l’air propose une longue discussion sur les troubles politiques de la région et sur les différentes sorties de crise possibles.

Disponible sur Youtube depuis le 7 août

Album

“Let’s Rock”

Photo Courtoisie

Nouvel opus de la populaire formation américaine The Black Keys, “Let’s Rock” propose ici un son qui a fait le succès du groupe, à savoir une formule guitares et batterie toujours aussi convaincante et accrocheuse.

Disponible depuis le 28 juin