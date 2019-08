«Je vois la vie d’une autre façon» - Louis-Philippe Simoneau

Officiellement en rémission de son cancer depuis un peu plus de deux semaines, le botteur des Carabins de l’Université de Montréal Louis-Philippe Simoneau a réalisé bien des choses lors de sa lutte contre la maladie.

«Je vois la vie d’une autre façon», a indiqué celui qui disputera une cinquième saison avec les Bleus en 2019. «Je me trouve chanceux et heureux de pouvoir me lever chaque matin».

Le mal qui l’a frappé a également confirmé à l’étudiant-athlète de 24 ans qu’il pouvait compter sur ses proches.

«Quand j’étais à l’hôpital, j’avais ma famille, ma copine, mes amis, les gars de l’équipe et les entraîneurs qui venaient me voir. Je me suis rendu compte que j’étais extrêmement chanceux d’avoir tout ce monde-là autour de moi», a-t-il confié.

Des fiançailles

S’il a apprécié tout ce support, Simoneau a surtout réalisé qu’il était en couple avec une perle.

«Quand je suis entré à l’hôpital, j’ai été hospitalisé pendant deux semaines et demie. Elle est restée avec moi tout ce temps, car elle voulait s’assurer que je sois correct. La seule soirée où elle n’a pas pu venir, j’étais avec mes parents et je leur ai dit que, si je m’en sortais, j’allais la demander en mariage», a raconté Simoneau.

Le botteur a tenu parole et, lors d’une fête qu’il a organisée pour souligner sa rémission, il a fait la grande demande.

«Il y avait nos amis, notre famille, mes coéquipiers et entraîneurs, bref, nous étions une centaine chez mes parents, à Saint-Hyacinthe. Elle a été surprise, mais elle m’a dit oui!», s’est-il réjoui.

«Ça aurait été beaucoup plus facile pour elle de s’en aller, mais elle est restée et elle a vraiment été ma championne, a ajouté Simoneau, en revenant sur les épreuves qu’il a subies. Elle m’a tellement aidé à passer à travers.»