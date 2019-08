Khachanov est déçu de la foule

S’il s’attendait à camper le rôle du vilain, le Russe s’est battu avec lui-même pour maîtriser ses émotions durant ce marathon de près de trois heures. La marmite a explosé à la fin de la première manche. C’était 7 à 6 pour Auger-Aliassime lors du bris d’égalité et le Russe venait de perdre trois points d’affilée.

Si à une autre époque, Mack Jones a frappé des circuits pour les Expos dans la piscine de l’autre côté de la clôture, Khachanov a envoyé sa balle près du court Banque Nationale pendant un match entre Daniil Medvedev et Cristian Garin.

« Je ne peux pas nier que je suis devenu un peu fou contre la foule, a affirmé le huitième joueur au monde en conférence de presse. J’étais déçu contre moi, mais aussi contre les partisans. Ça ne me dérange pas quand ils applaudissent les bons coups de Félix. C’est normal, il vient de Montréal. »

« Je souhaiterais me faire applaudir de la même façon quand je joue en Russie, a-t-il poursuivi en souriant. Mais je n’aime pas ça quand les partisans se lèvent après une erreur de ma part ou qu’ils crient que la balle est à l’extérieur pendant les points. Je trouve que c’est un manque de respect. Je suis donc devenu fou. Le bon côté, c’est que j’ai provoqué la foule et que je me suis nourri de cette énergie. Pour vous dire la vérité, j’ai fait des conneries. »