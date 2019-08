La FALLA de Saint-Michel célèbre ses 15 ans

MONTRÉAL | Random Recipe, Queen Ka, Jérôme 50, David Goudreault, Mehdi Cayenne et Noubi Trio sont les principaux invités qui se relaieront sur la scène extérieure de la TOHU au cours de la 15e édition de la FALLA de Saint-Michel, ce week-end, du 9 au 11 août.

Les spectacles seront présentés en soirée, à compter de 18 h. Le dimanche, de 11 h à 16 h, des activités pour toute la famille souligneront les 15 ans du festival et de la TOHU.

Traditionnellement, le moment fort de la FALLA demeure la mise à feu d’une œuvre d’art géante, mesurant plus de neuf mètres et créée en collectivité par des citoyens du quartier Saint-Michel, des «falleros» (jeunes Montréalais de 17 à 25 ans en démarche d’intégration socioprofessionnelle, appuyés par le Programme d’information sur le travail et la recherche d’emploi de Montréal), des bénévoles et des professionnels. L’embrasement est ensuite couronné d’un spectacle d’effets pyrotechniques impressionnants. Cette année, la structure a été bricolée sous le thème des jeux et des jouets et assemble figurines Lego en trois dimensions, la fusée de Tintin en format géant, cubes Rubik, jeux de dés surdimensionnés, cabanes en bois et images ludiques. L’attraction symbolique se déroulera le samedi 11 août, et sera précédée, à 21 h, d’une lecture d’un texte de David Goudreault.