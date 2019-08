L’acteur Cuba Gooding Jr sera jugé en septembre pour attouchements

L’acteur américain Cuba Gooding Jr sera jugé en septembre pour des accusations d’attouchements non sollicités, un tribunal new-yorkais ayant rejeté sa demande de non-lieu.

Le natif de New York, Oscar du meilleur second rôle en 1997 pour son rôle dans « Jerry Maguire », est accusé d’avoir palpé la poitrine d’une femme dans un bar de Manhattan en juin dernier.

M. Gooding nie les accusations et ses avocats assurent que des images de caméras de surveillance du bar montrent clairement que leur client n’est pas coupable.

Mais la juge du tribunal pénal de l’État de New York Phyllis Chu a rejeté mercredi leur demande de non-lieu.

« Le tribunal estime que l’accusé n’a pas présenté de motifs convaincants pour justifier un non-lieu », a déclaré Mme Chu dans une décision écrite dont l’AFP a obtenu une copie.

Le procès doit débuter le 3 septembre.

Le délit d’attouchements non sollicités est passible d’un an de prison selon la loi de l’État de New York.

Cuba Gooding Jr, 51 ans, s’est fait connaître avec le film « Boyz’n the Hood, la loi de la rue » (1991). Il a récemment incarné O. J. Simpson dans la minisérie « American Crime Story ».