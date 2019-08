L’autre tuerie...

Pourquoi cette frilosité à traiter du profil du tueur de Dayton, en Ohio?

Le profil de l’auteur de la tuerie de Dayton en Ohio donne froid dans le dos. Attention, il ne s’agit pas ici de minimiser les causes des tueries chez nos voisins du Sud. Les statistiques, funestes, le prouvent; l’écrasante majorité des auteurs de carnages aux États-Unis, quand leurs motivations sont connues, sont de l’extrême-droite .

AFP

C’est sans appel. Nous savons ça.

Et les reportages sur l’assassin d'El Paso au Texas ne manquent jamais de le rappeler. Le tueur a laissé des traces, un manifeste de haine, raciste. Il faut le dénoncer. Il est essentiel de se questionner sur ce qui pousse quelqu’un à se radicaliser de la sorte.

Et on le fait. Facile de se documenter à propos du tueur d'El Paso. Mais pas à propos de l’autre tueur.

Voilà pourquoi je suis surpris du peu de couverture que génère le profil du tueur de Dayton en Ohio. Pourtant, quand on fouille un peu, on s’aperçoit que l’on est devant un autre type de haine, de profil haineux. Et ça donne froid dans le dos.

Inquiétante présence sur Twitter

Un des portraits les plus complets du tueur de Dayton a été fait par les journalistes de CNN. Et ce que l’on y apprend est déstabilisant. Voici quelques citations, traduites :

«D'anciens camarades de classe ont déclaré qu'il avait une "liste noire" de personnes qu'il voulait tuer ou violer. Il faisait partie d’un groupe de musique de "pornogrind" où l’on retrouvait des paroles extrêmement graphiques et violentes. Les autorités qui ont perquisitionné le domicile de sa famille ont trouvé des écrits dans lesquels il évoquait son souhait de tuer des personnes selon deux sources policières interrogées par CNN.

Ces écrits ne traitaient d’aucun motif racial ou politique, ont indiqué des sources.

De plus, un compte Twitter qui appartenait vraisemblablement à Betts a retweeté des messages d'extrême gauche et anti-police, ainsi que des tweets soutenant les manifestants Antifa, ou antifascistes.

Le dernier tweet sur le compte @iamthespookster a été publié le 3 août, le jour de la fusillade, soit le partage [retweet] d’un message dans lequel on pouvait lire : "Les milléniaux ont un message pour la génération Joe Biden: dépêche-toi et meurs."

La biographie de cet utilisateur sur Twitter se lit comme suit: "il / lui / fan d'anime / metalhead / de gauche / je vais au diable et je ne reviens pas." Un tweet a utilisé le hashtag #HailSatan[...]

Dans les heures qui ont précédé la fusillade de Dayton, ce même compte Twitter "avait aimé" plusieurs tweets à propos de la fusillade à El Paso qui a fait 22 morts, dont un tweet soutenant un contrôle plus responsable des armes à feu et d'autres micromessages qui qualifiaient le suspect d'El Paso d'être un "terroriste" et suprémaciste "

Le compte a retweeté des messages soutenant les Sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren, ainsi que des messages contre des agents de l'escouade ICE, notamment un message disant: "Ces personnes sont des monstres" et plusieurs messages condamnant la police et soutenant les manifestants Antifa, qui utilisent souvent des tactiques violentes.

Il y avait aussi beaucoup de tweets de selfies, de photos avec un ami et de mèmes ordinaires et de contenu non politique.»

Voilà qui n’est pas sans intérêt. Ce type d’information à propos de l’auteur d’une telle tuerie est relayée. Toutefois, on ne trouve que peu de choses à propos de ces caractéristiques troublantes du tueur de Dayton.

Cette nuit, Radio-Canada a publié un long texte (sans auteur spécifique) dans lequel on évoque que le tueur «explorait des idéologies violentes» mais préciser lesquelles ni référer à sa présence en ligne. Ça viendra peut-être plus tard.

En fait, il est très difficile de trouver quelque média que ce soit qui évoque l’apparent appui du tueur de Dayton à l’idéologie antifasciste. La Presse a relayé hier un texte de l’Agence France-Presse qui réfère au texte de CNN que je cite ici et qui «présente [le tueur de Dayton] comme proche de l’extrême gauche et des mouvements “antifa” (antifascistes).»

Photo AFP

Ce texte de l’AFP intitulé Deux jeunes tireurs blancs emplis de haineest construit de manière à montrer à quel point le profil des deux tueurs semble opposé.

Tout de même, on remarque une certaine frilosité dans les médias de traiter du profil du tueur de Dayton alors que ce type d’informations, quand il s’agit d’un tueur lié à l’extrême droite est instantanément relayées. Avec raison. Car il importe de dénoncer et de combattre la radicalisation liée à ce type d’extrémisme; lequel est responsable, on ne le dira jamais assez, de l’écrasante majorité des tueries idéologiques aux États-Unis.

Toutefois, il importe aussi de rappeler que tous les extrémismes sont à combattre et que la radicalisation peut aussi se faire à gauche. Les deux phénomènes n’étant pas équivalents, on s’entend. Mais la tuerie de Dayton pourrait bien nous servir de rappel; des extrémistes de gauche tiennent des discours hyper violents (y compris au Québec). Et nous ne sommes pas à l’abri de dérapages de la part de cet extrémisme-là.