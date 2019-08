Jusqu’au 14 août, le 29e festival Présence autochtone propose des concerts sur la scène Québecor de la place des Festivals et à la Place des Arts. Le festival présente aussi une compétition internationale de films et de vidéos sans oublier des événements sous les thèmes de l’amitié et de la réconciliation.

Photos Mario Beauregard, Pascale Vallée, d’archives

Lors du lancement du festival Présence autochtone, on apercevait Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, grand partenaire de l’événement, André Dudemaine, directeur des activités culturelles de Terres en vue, Jean-Louis Roy, PDG de la BAnQ, et Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec.

Un grand bénévole nous a quittés Richard Gladu, qui avait plus de 50 années d’implication dans les milieux sportifs amateurs du Québec (baseball et hockey) est décédé à la suite de complications d’une blessure alors qu’il avait été atteint par une balle de baseball pendant qu’il agissait comme arbitre. Il sera exposé au Salon Guilbault, situé au 5359, boul. Saint-Michel, à Montréal, les 10 et 11 août, de midi à 18 h. Le service sera célébré lundi à 11 h, à l’église Sainte-Bibiane, située au coin de Saint-Michel et Dandurand. Tu me manques beaucoup mon cher Richard !

Le lutteur Kevin Owens et son père

Le célèbre lutteur québécois de la WWE Kevin Owens a disputé pour la première fois en vingt ans une ronde de golf avec son père au golf Le Mirage. Sur la photo, on aperçoit Terry Steen et son fils, Kevin Owens, qui pour une rare fois depuis le début de sa carrière a subi une défaite.

L’un des plus grands fanatiques de la lutte Alexandre Murray, mieux connu comme The Undertaker à titre de lanceur à la balle molle, a rencontré une de ses idoles de la WWE Kevin Owens, qui est suivi par 1,1 million d’abonnés sur Twitter.

Super C et Mira

La bannière Super C a remis près de 258 000 $ à son partenaire de longue date, Mira. Lors de la remise du chèque, on apercevait Sophie Gélinas, Super C, Sophie Labrosse, Super C, Nicolas St-Pierre, DG Mira et Loïc Cloutier, v.-p. opérations, Super C.