Le danger du silence

Quand mon chum Pascal Foster arrive dans le stationnement de l’aréna, je suis toujours fasciné par le silence de sa bagnole électrique. Pas un son. Et savez-vous quel est le gros problème des voitures électriques ? C’est justement ça. Elles ne font pas assez de bruit. Même l’ONU se penche sur la question à l’échelle mondiale, parce qu’on craint pour les piétons habitués depuis toujours à entendre les autos, particulièrement aux coins des rues. Le problème est d’autant plus sérieux pour les gens qui ont une mauvaise vue. Déjà en Suisse, au cours de la prochaine année, les voitures électriques devront faire du bruit et on installera des haut-parleurs diffusant le son d’un moteur. Ce sera moins bruyant que le roulement d’une auto à essence, mais tout de même assez fort pour prévenir les non-voyants. Depuis des années, les ingénieurs cherchaient à réduire au minimum le bruit des moteurs et là, on leur demande d’en rajouter.

IMAGE ET SON

Certains constructeurs ont déjà pensé à installer un type de bruitage qui leur serait propre. Un son de soucoupe volante, une musique ou un sifflement, mais on estime que l’idéal reste une reproduction du son d’une voiture conventionnelle. Le problème de manque de bruit survient surtout lorsque le véhicule circule à basse vitesse, alors que les pneus deviennent aussi silencieux. Rien n’est parfait... même pas Pascal.

LE PAQUET

À DEMAIN

