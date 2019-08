Le vin de la semaine: des bulles d’été

Règle générale, les meilleurs proseccos proviennent des secteurs de Valdobbiadene et de Conegliano (DOCG). Cette cuvée de la famille Bisol en est un super exemple !

La famille Bisol touche à la viticulture depuis 1542. Fondée au XIXe siècle, cette vieille maison jouit d’une excellente réputation au sein de cette appellation vénitienne. Le Crede – dont le nom fait référence aux terrains argileux d’où les vignes de glera, de pinot blanc et de verdiso tirent leur sève – est l’un des meilleurs prosecco disponibles sur le marché. L’étiquette fait peau neuve en 2017, mais la finesse l’excellent rapport qualité-prix sont toujours au rendez-vous. Le nez délicat s’ouvre sur des arômes de pommes cuites et de fleurs blanches; la bouche est droite, saline et rafraîchissante. Parfait pour apporter une touche de légèreté dans une chaude journée d’été !

Valdobbiadene Prosecco Superiore 2017, Bisol, Crede, Italie

22 $ - Code SAQ 10839148 – 11,5 % - 7 g/l

★★★1/2 $$ 1/2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.