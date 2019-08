Météo extrême: les assureurs ont versé 292 M $ d’indemnités en 2019

Un hiver difficile et les inondations du printemps ont entrainé une explosion des réclamations chez les assureurs de dommages alors qu’un total de 292 millions d'indemnités ont été versés jusqu’à présent en 2019 au Québec, soit une augmentation de 165 % par rapport à la même période en 2018.

Plusieurs événements météorologiques importants ont marqué la première partie de l’année 2019.

Les inondations printanières québécoises ont d’abord coûté 127 millions de dollars. Par la suite, plusieurs épisodes de précipitations abondantes, vents violents, fonte de neige et inondations entre janvier et mars ont totalisé un autre montant de 165 millions de dollars.

Le nombre de réclamations en lien avec les événements météo ont augmenté de 63 % par rapport à la même période en 2018. N’ayant pas encore les statistiques en main, le Bureau d'assurance du Canada ne pouvait dire, à la fin de l’hiver dernier, si les nombreux carambolages monstres allaient faire bondir le nombre de réclamations ainsi que les montants. Quelques mois plus tard, la tendance se précise.

Mesure exceptionnelle

Dans le but de répondre à la demande face à ce volume inhabituel, plusieurs assureurs ont même eu recours à une mesure exceptionnelle autorisée par l'Autorité des marchés financiers permettant, sous certaines conditions, à des experts en sinistre hors de la province ou à la retraite de venir en renfort des assureurs québécois.

«En raison des changements climatiques, les événements météo extrêmes sont de plus en plus fréquents et l'industrie de l'assurance se mobilise pour y faire face. Le Bureau d'assurance du Canada poursuit ses campagnes d'information et de prévention pour aider les citoyens à mieux comprendre les risques pour être en mesure de bien les gérer», explique Pierre Babinsky, directeur des communications pour le Québec.

À répétition

En février dernier, Le Journal faisait état d’un hiver particulièrement difficile pour les automobilistes alors qu’un quatrième carambolage majeur s’était produit en quelques semaines.

Selon la SQ, au moins une trentaine de véhicules ont été impliqués dans cette collision multiple survenue sur l’autoroute 40 à Neuville.

Ailleurs, le 6 février, un carambolage entre une dizaine de voitures et sept poids lourds avait fait un mort sur l’autoroute 20 à Rivière-Beaudette en Montérégie

Le 2 février, environ 200 véhicules ont aussi été endommagés sur la 20 près de Val-Alain.

Enfin, le 27 janvier, une quarantaine de personnes ont été blessés lorsque 150 voitures se sont heurtées sur la 40 à l’Assomption.