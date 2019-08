Les fans des Beatles célèbrent les 50 ans de la photo d’Abbey Road

Londres | Des admirateurs des Beatles se sont rassemblés jeudi près des studios d’enregistrement londoniens d’Abbey Road pour marquer le 50e anniversaire de la photo du groupe illustrant son dernier album studio, Abbey Road, devenue l’une des pochettes les plus célèbres de l’histoire de la musique.

La photo des légendaires «Fab Four» montre les quatre membres du groupe traverser un passage piéton devant les studios Abbey Road. John Lennon ouvre la marche, suivi de Ringo Starr, Paul McCartney pieds nus et George Harrison.

AFP

L’idée avait germé initialement dans l’esprit de McCartney, qui avait d’abord esquissé des petits bonshommes simplistes sur un passage piéton.

Le cliché a été pris vers 11H35 le 8 août 1969 par le photographe écossais Iain Macmillan. Cette heure de la journée avait été choisie pour éviter les fans, qui savaient que le groupe arrivait généralement au studio en milieu d’après-midi pour enregistrer.

Perché sur un escabeau dans la rue, où la circulation avait été stoppée par un policier, Macmillan a pris six clichés, dont seul le cinquième a été utilisé: celui où les quatre Beatles marchent à l’unisson. La séance de photo n’a duré qu’une dizaine de minutes.

Théories du complot

L’enregistrement de l’album s’est achevé douze jours plus tard, le 20 août. Il est sorti le 26 septembre 1969, six jours après que John Lennon eut informé ses partenaires qu’il quittait le groupe.

C’est le dernier album studio des Beatles, bien qu’il précède la sortie de Let It Be, enregistré avant, et il a été réalisé dans une atmosphère plus joyeuse. Y figurent les morceaux Something, Here Comes The Sun, Octopus’s Gardenet, Come Together, ainsi que le fameux medley qui boucle l’album, un enchaînement de chansons parfois inachevées.

Fait inhabituel, le nom des Beatles ne figure pas en couverture.

La pochette a aussi alimenté une théorie du complot prétendant que Paul McCartney était en fait décédé («Paul is Dead») et qu’il était remplacé par un sosie. La preuve, selon les tenants de cette théorie? Il tient une cigarette dans sa main droite alors qu’il est gaucher. Ils voyaient aussi des messages cachés dans le fait qu’il marche pieds nus et d’un autre pas que les autres membres du groupe.

Site de pèlerinage

Les studios Abbey Road se trouvent dans le quartier cossu et résidentiel de St. John’s Wood, dans le nord-ouest de Londres. Ils ont été créés en 1931 dans une grande maison du XIXe siècle. Ils étaient initialement consacrés à l’enregistrement de musique classique avant de s’ouvrir au jazz et au rock.

Pas moins de 190 des quelque 210 chansons des Beatles y ont été enregistrées, et la maison londonienne de Paul McCartney se trouve à un jet de pierre.

Le lieu attire depuis des ventilateurs des Beatles du monde entier, qui souvent reproduisent la célèbre photo sur le passage piéton. Ce dernier est également filmé en temps réel par une caméra dont les images sont diffusées sur le site internet des studios.

Le passage piéton est classé aux monuments historiques anglais depuis 2010.