Les frères Muamba en quête d’une Coupe Grey

Les frères Muamba, Hénoc et Cauchy, sont une fois de plus réunis dans la Ligue canadienne de football (LCF), mais cette fois, dans l’uniforme des Alouettes de Montréal.

Si Hénoc a fait son nid avec les Moineaux depuis 2018, en plus d’un passage en 2015, son grand frère, Cauchy, a enfilé le maillot montréalais pour la première fois, jeudi, à l’entraînement.

En plus de jouer ensemble pendant trois ans à l’Université Francis-Xavier, les frères Muamba ont tous deux disputé la saison 2013 sous les couleurs des Blue Bombers de Winnipeg. Cauchy avait ensuite rejoint les Eskimos d’Edmonton, tandis que Hénoc avait rejoint les Colts d’Indianapolis, dans la NFL.

«On arrive avec plus d’expérience que lorsqu’on était ensemble en 2013. On n’avait pas eu une bonne saison non plus avec une fiche de trois victoires et 15 défaites. J’ai envie de faire partie d’une équipe gagnante avec mon frère», a expliqué Cauchy, qui disputera sa dixième saison dans la LCF en 2019.

Deux fois champions de la Coupe Grey (2011 et 2015), Cauchy (32 ans) est un demi défensif repêché en 2010 par les Lions de la Colombie-Britannique. Avant de se joindre aux Alouettes, il était membre des Roughriders de la Saskatchewan, les prochains adversaires de l’équipe montréalaise.

«Mon dernier séjour [avec les Roughriders] a été un peu court, mais je suis maintenant heureux d’être un membre des Alouettes et j’ai hâte de rejoindre le groupe. Les Alouettes ont une bonne équipe à la défense et à l’attaque. Ils ont l’air d’avoir développé une belle chimie et d’avoir du plaisir ensemble», a dit Cauchy.

Son petit frère Hénoc (30 ans) a quant à lui été sélectionné au tout premier rang du repêchage de 2011 et poursuit une excellente carrière depuis. Un autre membre de la famille s’adonne aussi au football canadien: le plus jeune frère, Kelvin (25 ans), s’entraîne avec les Roughriders.

«La carrière d’Hénoc est admirable, mais il lui manque une chose: une Coupe Grey. J’ai eu la chance d’en remporter deux, mais je vais maintenant essayer d’en gagner une avec lui», a déclaré Cauchy.

Le vétéran a révélé que son frère et lui sont constamment mis en compétition lorsqu’ils font partie de la même équipe. «Nos entraîneurs et nos coéquipiers voulaient toujours savoir qui était le plus fort, le plus rapide d’entre nous deux. On n’est pas trop comme ça, je ne dirais jamais rien de mal de mon frère», spécifie le nouveau membre des Alouettes.

Pour l’heure, pas besoin de savoir qui des frères Muamba est le meilleur. Le fait est que la formation de la Belle Province ajoute à leur formation un vétéran respecté qui a hâte de faire sa marque à Montréal.